Коммунальные службы Башкирии получили еще восемь машин для уборки улиц

Восемь машин для уборки улиц были переданы сегодня в коммунальные службы Уфы, Стерлитамака и Сибая. Это последние машины в рамках контракта. Ранее республика закупила у Минского автозавода 28 комбинированных машин, 20 их которых уже работают на дорогах региона.

Техника предназначена для уборки снега. Ее уникальность в многофункциональности. Машину можно использовать как самосвал. Зимой с помощью отвала техника убирает снег, летом крепится поливомоечное оборудование.