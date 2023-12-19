Коммунальные службы Башкирии получили еще восемь машин для уборки улиц

Восемь машин для уборки улиц были переданы сегодня в коммунальные службы Уфы, Стерлитамака и Сибая. Это последние машины в рамках контракта. Ранее республика закупила у Минского автозавода 28 комбинированных машин, 20 их которых уже работают на дорогах региона.
Техника предназначена для уборки снега. Ее уникальность в многофункциональности. Машину можно использовать как самосвал. Зимой с помощью отвала техника убирает снег, летом крепится поливомоечное оборудование.
Республика в этом году приобрела у Минского автозавода по договорам лизинга 208 единиц техники. Из бюджета региона выделено 155 млн рублей. Оставшаяся сумма в размере более 2 млрд будет выплачиваться до 2028 года. Башкортостан и Белоруссия сотрудничают в реализации нескольких проектов по различным видам техники.