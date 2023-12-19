В Башкирии прошла выставка работ мастеров и ремесленников

В республике началась пора предновогодних ярмарок. В Благовещенске впервые прошла выставка, объединяющая мастеров и ремесленников из разных городов республики. Рукодельцы со всех уголков Башкортостана представили для гостей мероприятия свои сувенирные изделия и учили мастерить их самостоятельно на организованных мастер-классах.
Принимали участие взрослые, дети и люди с особенностями здоровья. В историческом центре города, где проходила ярмарка, гости повеселились у новогодней елки, катались на катке и посетили резиденцию Деда Мороза. Была организована и гастрономическая зона.