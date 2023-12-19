В Башкирии прошла стратсессия в рамках поддержки и развития предпринимательства

Более 100 коммерсантов в Буздякском районе приняли участие в стратегической сессии. Она прошла в рамках проекта поддержки и развития предпринимательства. На встрече приняли решение о создании Союза предпринимателей Буздякского района и подписали соглашение между Администрацией района и Ассоциацией женщин-предпринимателей республики.