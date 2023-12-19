В Башкирии на базе ОДК-УМПО проходит подготовка различных специалистов

Производственно-учебный центр «Ростеха» на базе ОДК-УМПО проводит подготовку специалистов самых востребованных рабочих профессий для своих заводов, находящихся в Башкортостане. Это первая площадка в России, на которой госкорпорация реализует современную уникальную программу подготовки будущих сотрудников.

14 лабораторий, участки токарных, фрезерных, шлифовальных станков, слесарный участок – всё это оборудование, которого хватило бы на один отдельный завод, предназначено для обучения студентов республики. Целевую подготовку кадров в учебных заведениях региона ОДК-УМПО ведет в рамках реализации соглашения о стратегическом партнёрстве между «Ростехом» и Республикой Башкортостан. Сейчас в производственно-учебном центре проходит первая учебная практика студентов Ишимбайского филиала Уфимского университета науки и технологий.

С каждым разом всё интереснее. Потому что работа становится занимательнее и сложнее, и интерес растёт. Я уже научился полировке качественной, чернению, разметке и шлифовке. Егор Хайретдинов, студент Ишимбайского филиала УУНИТ

Очень современный завод, тут работают не только мальчики, но и девочки. Хорошие преподаватели, всё четко и ясно разъясняют. Как отучусь здесь, приду обязательно работать. Анастасия Перфильева, студентка Ишимбайского филиала УУНИТ

Для 27 целевиков в центре организована практическая отработка навыков слесарного дела. Под руководством профессиональных мастеров-наставников они получают опыт работы на производстве. После окончания практики студентам присвоят третий разряд слесаря. Сейчас они изучают три проекта – разметку деталей, обработку напильником и работу со свёрлами.

Сейчас они уже первый проект закончили, перешли ко второму проекту. Ребята справляются, молодцы. Полноценно всё выполняют. В размеры практически попадают в пять сотых. Такое даже не на всех станках получается, а они вручную это делают. Иван Таланов, мастер производственного обучения производственно-учебного центра ГК «Ростех»

Ребята обучаются по специальности «Технология машиностроения». За 3 года 10 месяцев им предстоит комплексно освоить сразу пять востребованных в авиадвигателестроении профессий: токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением, контроллёр станочных и слесарных работ, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. За время практики студенты также получают стипендию, которая в следующем году вырастет до 10 тысяч рублей.

Также стимулом является повышенная стипендия за освоение учебного материала и на реализацию своих проектных работ. На время учебной практики от УМПО нам организовано трёхразовое питание и проживание в гостинице. Светлана Валиева, куратор группы студентов Ишимбайского филиала УУНИТ

Сегодня в Производственно-учебном центре «Ростех» на базе ОДК-УМПО обучение проходят порядка 2000 слушателей и учащихся организаций среднего профессионального образования. Также получить комплексную мультиквалификацию, то есть освоить сразу 5-6 новых профессий, может любой желающий.

Порядка 30% времени занимает теория, и 70% это практика. Центр оснащён более чем 200 единицами современного оборудования, в том числе и с числовым программным управлением.