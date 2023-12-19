В Уфе отметили 100-летие отечественного волейбола

Двойной юбилей отметили в столице республики. В спорткомплексе «Динамо» прошло мероприятие, посвященное 100-летию отечественного волейбола и 40-летию уфимского коллектива «Урал». Сначала прошёл матч с участием звёзд российского и башкирского волейбола, а после состоялись ретро-соревнования.

Юбилей – время, когда нужно отдать должное богатой истории российского и башкирского волейбола. На площадку вернулись те, кто свою карьеру уже давно закончил. В «Матче звёзд» приняли участие именитые спортсмены. Такие как Игорь Шулепов, Юрий Лисицкий, Ярослав Антонов и многие другие.

Также хочется поблагодарить управление федеральной службы безопасности. Ребята, кто служит, они выиграли в год волейбола вообще все соревнования всероссийского уровня, все! Только первые места были. Валерий Багметов, президент ВК «Урал».

Ещё одним зрелищным событием стал «Ретро-матч». Там встретились команды «Отдушина-Уфа» и «Отдушина-Москва». В матче приняли участие действующие и бывшие сотрудники органов государственной безопасности и правоохранительной системы. Спортсмены вышли на площадку в форме стилизованной под советскую. Даже сама игра прошла по правилам того времени.

Великолепная игра была, поэтому мы любим волейбол и вообще в Республике у нас очень любят волейбол. Сегодня более 80 тыс. у нас любителей волейбола. Ну и, конечно, мы будем болеть за наш профессиональный клуб. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Тренером «Отдушины-Уфа» выступил Валерий Багметов. Ныне президент клуба «Урал». Именно он в 1983 году стал основателем уфимского волейбольного клуба. Сейчас «Урал» является одним из самых старейших клубов в стране. Уфимцы уже 27 лет в сильнейшей российской лиге. За Московский коллектив сыграл генерал-полковник Виктор Комогоров. Пришёл в волейбол он в 25 лет. Становился чемпионом мира и Европы среди ветеранов. И даже сейчас, в 76, он продолжает принимать участие в соревнованиях.

Для меня сегодняшняя встреча – это продолжение тех баталий, которые были в своё время раньше и в которых мы поучаствовали. Ретро матч – это совершенно великолепное ощущение, когда стоишь на этой площадке, а полный зал здесь людей, аплодисменты звучат, как мы играем. Виктор Комогоров, член правления фонда Росконгресс