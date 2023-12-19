В Уфе отметили 100-летие отечественного волейбола

Двойной юбилей отметили в столице республики. В спорткомплексе «Динамо» прошло мероприятие, посвященное 100-летию отечественного волейбола и 40-летию уфимского коллектива «Урал». Сначала прошёл матч с участием звёзд российского и башкирского волейбола, а после состоялись ретро-соревнования.
Юбилей – время, когда нужно отдать должное богатой истории российского и башкирского волейбола. На площадку вернулись те, кто свою карьеру уже давно закончил. В «Матче звёзд» приняли участие именитые спортсмены. Такие как Игорь Шулепов, Юрий Лисицкий, Ярослав Антонов и многие другие.
Ещё одним зрелищным событием стал «Ретро-матч». Там встретились команды «Отдушина-Уфа» и «Отдушина-Москва». В матче приняли участие действующие и бывшие сотрудники органов государственной безопасности и правоохранительной системы. Спортсмены вышли на площадку в форме стилизованной под советскую. Даже сама игра прошла по правилам того времени.
Тренером «Отдушины-Уфа» выступил Валерий Багметов. Ныне президент клуба «Урал». Именно он в 1983 году стал основателем уфимского волейбольного клуба. Сейчас «Урал» является одним из самых старейших клубов в стране. Уфимцы уже 27 лет в сильнейшей российской лиге. За Московский коллектив сыграл генерал-полковник Виктор Комогоров. Пришёл в волейбол он в 25 лет. Становился чемпионом мира и Европы среди ветеранов. И даже сейчас, в 76, он продолжает принимать участие в соревнованиях.
Ретро-матч среди ветеранов завершился вничью. А в завершении мероприятия медалями и грамотами наградили волейболистов, которые добились высот в волейболе.