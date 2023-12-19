Команда программистов из Башкирии победила в конкурсе технологической инициативы

100 миллионов рублей за нейросеть для поиска людей. Команда программистов из Башкортостана победила в конкурсе Национальной технологической инициативы. Была поставлена задача – разработать программу, которая поможет обнаружить потерявшихся людей. Одни из организаторов – это поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», они участвовали и в тестировании проектов. Лучший результат показали ребята из Уфы – команда программистов под названием Курай.
Создание такой обширной базы данных – один из секретов успеха команды программистов из Башкортостана. Летом они собирали датасет – в данном случае это фотографии с данными присутствия на них людей и координат. Для съёмки использовали квадрокоптер.
Поиск людей был главной целью. Это задача, которую поставили на конкурсе Национальной технологической инициативы. В финал вышли 12 команд со всей страны. Разработки испытывали в реальных условиях: люди прятались за листвой и были одеты в маскировочные костюмы. Программа уфимской команды смогла распознать 16 из 18 человек. Это стало лучшим результатом по стране.
Так техника должна помочь при поиске потерявшихся людей. Один из организаторов конкурса – это поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
За разработку уфимская команда получила приз в 100 миллионов рублей. Уже сейчас они продолжают совершенствовать программу. И адаптировать её таким образом, чтобы использовать нейросеть могли поисковики со всей страны и с любыми техническими возможностями.
На данный момент на этапе тестирования программа команды Курай показала лучший результат. Нейросеть успела найти якобы пропавшего человека за 13 минут. Число вопреки суевериям может оказаться счастливым уже в реальных условиях.