Команда программистов из Башкирии победила в конкурсе технологической инициативы

100 миллионов рублей за нейросеть для поиска людей. Команда программистов из Башкортостана победила в конкурсе Национальной технологической инициативы. Была поставлена задача – разработать программу, которая поможет обнаружить потерявшихся людей. Одни из организаторов – это поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», они участвовали и в тестировании проектов. Лучший результат показали ребята из Уфы – команда программистов под названием Курай.

Создание такой обширной базы данных – один из секретов успеха команды программистов из Башкортостана. Летом они собирали датасет – в данном случае это фотографии с данными присутствия на них людей и координат. Для съёмки использовали квадрокоптер.

Поиск людей был главной целью. Это задача, которую поставили на конкурсе Национальной технологической инициативы. В финал вышли 12 команд со всей страны. Разработки испытывали в реальных условиях: люди прятались за листвой и были одеты в маскировочные костюмы. Программа уфимской команды смогла распознать 16 из 18 человек. Это стало лучшим результатом по стране.

Так техника должна помочь при поиске потерявшихся людей. Один из организаторов конкурса – это поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

За разработку уфимская команда получила приз в 100 миллионов рублей. Уже сейчас они продолжают совершенствовать программу. И адаптировать её таким образом, чтобы использовать нейросеть могли поисковики со всей страны и с любыми техническими возможностями.