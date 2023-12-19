Поезд Деда Мороза прибыл в Уфу

По стране главный зимний волшебник путешествует в сопровождении сказочной компании. Сегодня в гости к ним наведались уфимцы.

Чтобы объехать всю страну, Дед Мороз сменил запряжённую тройку лошадей на сказочный поезд. Он отправился из Великого Устюга ещё 11 ноября. За полтора месяца побывал в 30 городах России. И вот сегодня доехал до Уфы, где его с нетерпением ждали маленькие жители.

Поезд на перроне ждали десятки зрителей. Встрече с зимним волшебником радуются и взрослые, и дети. Дедушка встретил гостей на привокзальной площади, где уже установлена новогодняя ёлка и царит праздничное настроение. Сначала музыкальный привет, а затем начинается самое интересное – экскурсия по вагонам передвижной резиденции.

Ребята, в свою очередь, вручили зимнему волшебнику письма с желаниями. Большое путешествие по стране подготовило для Деда Мороза компания РЖД. Все вагоны переоборудовали для игр и квестов. Организовали фотозону, ретро-вагон и вагон-ресторан, где повара готовили для гостей уникальные северные блюда. За горячим чаем дети обсуждали увиденное. А в вагоне-лавке можно приобрести сувениры и сладости Русского Севера.