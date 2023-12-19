«Салават Юлаев» одержал победа над «Барысом» в домашнем матче

Сегодня на «Уфа-Арене» встретились соперники по восточной конференции: «Барыс» и «Салават Юлаев». Дважды в первом периоде юлаевцы были в роли догоняющих и оба раза сравнивали счёт. Во втором игровом отрезке Николас Мелош в большинстве вывел уфимскую команду вперед.
Закрепил преимущество Егор Сучков. Позже «Барыс» сумел вернуться в игру. Но за две минуты до окончания матча Николай Кулёмин помогает Салавату одержать победу. 5:4. 22 декабря Юлаевцы на домашней арене встретятся с «Адмиралом», тогда же состоится традиционная благотворительная акция «Мишкопад».