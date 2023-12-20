В Башкирии прошел мастер-класс по финансовой грамотности для журналистов

Жители Башкортостана стали лучше разбираться в деньгах. Об этом рассказали на мастер-классе на тему финансовой грамотности для журналистов. Так, по сравнению с предыдущим годом, регион улучшил свои показатели на четверть балла, достигнув отметки в 5,28 балла из десяти. В исследовании участвовали более тысячи респондентов возрастом от 18 до 79 лет со всей республики.