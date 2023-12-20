Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Башкирии в ближайшие дни

В Башкирии температура воздуха со знаком «плюс» будет держаться до конца рабочей недели. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

По информации метеобюро, сегодня, 20 декабря, на территории всего региона будет снег, переходящий в мокрый снег, местами сильный. В некоторых районах республики синоптики обещают метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На дорогах появятся снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер будет южным умеренным, но местами порывы до сильного. Температура воздуха днем от -3 до +2 градусов.