В Уфе в районе Монумента Дружбы пожарный автомобиль протаранил ограждение

Накануне вечером в Уфе на перекрестке улиц Сочинской и Пугачева произошла авария. Как сообщают очевидцы происшествия, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Tiguan и пожарная автоцистерна. Спецмашина от удара протаранила дорожное ограждение с натянутым баннером.

В пресс-службе республиканской ГИБДД рассказали подробности случившегося. Установлено, что пожарная машина с проблесковыми маячками ехала на срабатывание по адресу улица Муксинова, дом 2. Во время движения произошло столкновение с иномаркой. Пострадавший пассажир госпитализирован.

Более подробная информация о ДТП появится позже: выясняются причины и обстоятельства инцидента.