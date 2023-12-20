В Башкирии главбух отдела полиции присвоила почти 18 млн рублей

Уголовное дело в отношении главного бухгалтера отдела МВД России по Салаватскому району возбудил Дуванский межрайонный следственный отдел. Статьи: «присвоение и растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «неправомерный оборот средств платежей».

По информации пресс-службы Следственного комитета, женщина в период с 2019 по 2023 годы незаконно вносила в реестры на зачисление денег на банковские карты сотрудников недостоверную информацию о начислении себе заработной платы. Документы она заверяла электронным ключом доступа в банковскую систему и ключом доступа начальника отдела полиции. Общая сумма ущерба составила порядка 18 млн рублей.

В настоящее время по месту службы и жительства подозреваемой проводятся обыски и следственные действия. На ее имущество наложен арест. На период расследования женщину отстранили от служебной деятельности.

Кроме того, в течение нескольких лет главный бухгалтер под видом зарплаты перечисляла денежные средства лицам, не являющимся сотрудниками ОВД, уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Разбирательство продолжается.