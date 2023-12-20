В Башкирии в своей квартире сгорел молодой мужчина

Накануне вечером в Башкирии страшный пожар унес жизнь 26-летнего мужчины. По данным пресс-службы МЧС по региону, трагедия произошла в Давлеканово. Загорелась трехкомнатная квартира в 3-квартирном жилом доме. Соседи сообщили, что внутри есть человек.

Прибывшие на место огнеборцы в течение получаса локализовали горение в помещении общей площадью 92 квадратных метра. Распространение огня на соседние квартиры удалось предотвратить.

В ведомстве сообщили, что во время тушения пожара в кресле одной из комнат обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Причина пожара устанавливается.