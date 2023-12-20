В Уфе на встречу поезда Деда Мороза пришли 13 тысяч человек

В Уфе на встречу поезда Деда Мороза пришли более 13 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского филиала РЖД.
На территории вокзала был организован настоящий новогодний праздник. На первой платформе работала почта новогоднего волшебника, для свободного посещения были открыты вагон-лавка с северными сувенирами и вагон-ресторан с блюдами северной кухни. Все желающие могли сделать памятные фото на фоне настоящего паровоза и ярких вагонов. На втором этаже железнодорожного вокзала была организована серия мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек.
Специальная программа была предусмотрена для тех, кто купил билеты. Она включала в себя участие в играх и квестах в поезде, общение с Дедом Морозом в его приемной, отправку поздравительных открыток и подарок.
В этом году в передвижной резиденции впервые работал вагон-театр для тематических представлений.