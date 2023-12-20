В Уфе на встречу поезда Деда Мороза пришли 13 тысяч человек

На территории вокзала был организован настоящий новогодний праздник. На первой платформе работала почта новогоднего волшебника, для свободного посещения были открыты вагон-лавка с северными сувенирами и вагон-ресторан с блюдами северной кухни. Все желающие могли сделать памятные фото на фоне настоящего паровоза и ярких вагонов. На втором этаже железнодорожного вокзала была организована серия мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек.