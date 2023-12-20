В Уфе на встречу поезда Деда Мороза пришли 13 тысяч человек

В Уфе на встречу поезда Деда Мороза пришли более 13 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского филиала РЖД.

Фото №1 - В Уфе на встречу поезда Деда Мороза пришли 13 тысяч человек

На территории вокзала был организован настоящий новогодний праздник. На первой платформе работала почта новогоднего волшебника, для свободного посещения были открыты вагон-лавка с северными сувенирами и вагон-ресторан с блюдами северной кухни. Все желающие могли сделать памятные фото на фоне настоящего паровоза и ярких вагонов. На втором этаже железнодорожного вокзала была организована серия мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек.

Специальная программа была предусмотрена для тех, кто купил билеты. Она включала в себя участие в играх и квестах в поезде, общение с Дедом Морозом в его приемной, отправку поздравительных открыток и подарок.

В этом году в передвижной резиденции впервые работал вагон-театр для тематических представлений.

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