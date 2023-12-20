Доброволец из Башкирии командует взводом в зоне СВО

Боец с позывным «КамаZ» находится на передовой больше года. В свои 35 с небольшим он командует взводом подразделения мотострелкового полка, рассказывает корреспондент издания «Новый Белокатай» Светлана Малухина.

Признается, что стать военным мечтал с самого детства, и в 2006 году поступил в Челябинский военный автомобильный институт, который окончил в звании «лейтенант». Затем год служил по контракту на Дальнем Востоке в должности командира отдельного взвода обеспечения, еще шесть лет – в МВД России по Уфе в должности старшего оперуполномоченного отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков. А потом его призвали по повестке в рамках частичной мобилизации.

По словам самого бойца, все, кто служит в подразделении давно стали одной большой семьей, знают привычки и характер друг друга. Здесь каждый готов подставить свое плечо друга. Жаль только, что из-за отсутствия Интернета и мобильной связаться с родными можно лишь в тылу.

Дома нашего героя ждет семья: супруга и двое ребятишек.

Самое главное для меня – это моя семья, и мы находимся здесь для того, чтобы защитить свои семьи. Как я говорю своим бойцам, наша основная задача – достойно выполнить свой долг и поскорее вернуться домой живыми, здоровыми и с победой! Боец СВО, позывной «КамаZ»

Редакция bash.news напоминает, что всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.