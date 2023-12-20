Врачи Башкирии провели сложнейшую операцию на мозг девочки

В Уфе врачи Городской детской клинической больницы №17 провели сложнейшую операцию 14-летней девочке.
У пациентки выявили окклюзионную гидроцефалию. В мозг ребёнка была внедрена шунтирующая система MEDTRONIC.
От недуга девочка страдала с самого рождения. Это заболевание приводит к повышению давления внутри черепа, а также проявляется цефалгией, рвотой, расстройством зрения, атаксией, вегетативной дисфункцией и угнетением сознания.
Врачи установили новые желудочки головного мозга. Операция прошла успешно. Состояние девочки улучшилось.