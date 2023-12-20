В Уфе состоялась Евразийская климатическая конференция

В Нефтяном университете подвели итоги работ по карбоновым полигонам за проходящий год. Участники подключились по видеосвязи со всей России, а также из Беларуси, Казахстана, Японии.

В этом году ученые из университета провели целый комплекс научных исследований, направленных на выяснение балансов углерода и потока парникового газа. Выясняли, в какой степени и насколько сильно можно повлиять на те негативные процессы, которые происходят с атмосферой и изменениями климата.