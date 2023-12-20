В Уфе прошел этнофестиваль «Семь чудес Башкортостана»

Природные памятники, древние сказания и произведения искусства. В уфимском лицее прошел этнофестиваль «Семь чудес Башкортостана». В течение нескольких месяцев школьники посещали главные достопримечательности республики, чтобы создать познавательные видеоролики. Мероприятие состоялось на средства гранта Главы Республики Башкортостан.

Эпос «Урал-батыр» – одно из семи чудес Башкортостана, вобравший в себя древнейшие сказания поэтов. Ученикам 161-го лицея удалось побывать в роли его героев. Все благодаря гранту главы республики, на средства которого провели уникальное мероприятие. С начала учебного года школьники объехали весь Башкортостан, чтобы вживую увидеть главные достопримечательности своего края.

Результатом упорного труда стал этнофестиваль «Семь чудес Башкортостана». Его провели в самом лицее. На двух языках, башкирском и русском, зрителям рассказали древние легенды, поведали историю природных памятников и их роль для современной республики. В лицее рассчитывают, что эти творческие номера станут частью учебной программы.