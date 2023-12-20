В Уфе водитель сбил 15-летнего пешехода

19 декабря в Уфе произошла авария с участием 15-летнего пешехода. Подробности ДТП сообщили в ГИБДД региона.

Фото №1 - В Уфе водитель сбил 15-летнего пешехода

30-летний уфимец на ВАЗ-2114 следовал по улице Мубарякова в сторону улицы Софьи Перовской. Он допустил наезд на 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Ребёнку потребовалась госпитализация, а водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен сотрудниками правоохранительных органов. В парах выдыхаемого воздуха мужчины были обнаружены следы алкоголя.

Со слов мужчины, он употреблял спиртные напитки после совершенного ДТП. За невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен, в отношении него составлен административный материал.

пресс-служба ГИБДД РБ 

Фото: ГИБДД РБ. 

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