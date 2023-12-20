В Уфе водитель сбил 15-летнего пешехода

Со слов мужчины, он употреблял спиртные напитки после совершенного ДТП. За невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен, в отношении него составлен административный материал.

пресс-служба ГИБДД РБ