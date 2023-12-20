В Уфе водитель сбил 15-летнего пешехода

19 декабря в Уфе произошла авария с участием 15-летнего пешехода. Подробности ДТП сообщили в ГИБДД региона.
30-летний уфимец на ВАЗ-2114 следовал по улице Мубарякова в сторону улицы Софьи Перовской. Он допустил наезд на 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.
Ребёнку потребовалась госпитализация, а водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен сотрудниками правоохранительных органов. В парах выдыхаемого воздуха мужчины были обнаружены следы алкоголя.
Фото: ГИБДД РБ.