В Уфе в снегу у дома нашли тело 18-летней девушки

В ночь с 19 на 20 декабря в Уфе произошла жуткая трагедия. Под окнами многоэтажного дома по улице Менделеева было найдено тело 18-летней девушки.

Фото №1 - В Уфе в снегу у дома нашли тело 18-летней девушки

Как сообщает портал Mash Batash, девушка познакомилась с 23-летнем парнем в социальных сетях. Они решили провести время вместе — сняли квартиру, купили алкоголь. В один момент уфимка решила сесть на подоконник и посмотреть на город, но сорвалась вниз.

Травмы, полученные при падении с высоты, оказались смертельными. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

Фото: соцсети. 

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