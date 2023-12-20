В Уфе в снегу у дома нашли тело 18-летней девушки

В ночь с 19 на 20 декабря в Уфе произошла жуткая трагедия. Под окнами многоэтажного дома по улице Менделеева было найдено тело 18-летней девушки.

Как сообщает портал Mash Batash, девушка познакомилась с 23-летнем парнем в социальных сетях. Они решили провести время вместе — сняли квартиру, купили алкоголь. В один момент уфимка решила сесть на подоконник и посмотреть на город, но сорвалась вниз.