В Уфе завершилась XIX Спартакиада боевых искусств

На мероприятии выступили 5000 спортсменов. Они соревновались в разных видах единоборств на татами, в ринге и октагоне.

Тренер по ориентал-комбату Станислав Максаков не скрывает эмоций. Поединок-реванш, где встретились уже знакомые друг другу соперники. Но если сначала сильнее был боец из Дагестана, то сейчас выиграл спортсмен, представляющий Тульскую область. А это поединок в грэпплинге – виде спорта, где основная борьба проходит в партере. И здесь встретились два достойных противника из республики: серебряный призер первенства мира и призер первенства России. В итоге победителем в весовой категории до 63 килограммов стал Ринат Еникеев. Серебро у Вадима Савельева.

За каждым таким поединком своя история. А соревновались участники на 20 площадках. Этот международный турнир один из самых крупных не только в республике – в стране 18 раз он проводился как форум боевых искусств, с этого года соревнования будут проводиться как спартакиада.

На татами сильнейших выявляли в разных разделах всестилевого каратэ, тайском боксе, в абсолютно-реальном бою, ушу и других дисциплинах. Всего в соревнованиях приняли участие 5000 спортсменов из 60 регионов России, а также представители ряда зарубежных стран.

Также в рамках игр состоялась пресс-конференция с участием министра спорта республики, организаторов турнира. Там подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Российским Союзом боевых искусств и Международной ассоциацией единоборств.