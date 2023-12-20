В Башкирии пенсионер заблудился в лесу

Инцидент произошел в Краснокамском районе Башкирии.
Как сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС, накануне вечером 76-летний охотник отправился в лес неподалеку от села Новокабаново.
Позднее он позвонил супруге и сообщил ей, что заблудился и не может самостоятельно найти дорогу домой. После этого мужчина больше не выходил на связь.
Переживая за мужа, женщина обратилась в экстренные службы. Через некоторое время пенсионера живым и здоровым нашли полицейские. Помощь медиков ему не понадобилась.