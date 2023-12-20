В Башкирии задержали браконьеров, пристреливших лосей

В Белорецком районе Башкирии задержали браконьеров, которые убили двух лосей, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

Фото №1 - В Башкирии задержали браконьеров, пристреливших лосей

Госавтоинспекторы остановили автомобиль с прицепом. В ходе осмотра в машине обнаружили топор и ножи со следами крови. Один из нелегальных охотников сознался в содеянном и показал место, где были убиты животные.

Фото №2 - В Башкирии задержали браконьеров, пристреливших лосей

На место выехали госинспектор регионального минэкологии и оперативники. У браконьеров изъяли ружья и снегоход.

В природоохранном ведомстве оценили сумму ущерба. Она составила 640 тысяч рублей.

Фото: Минэкологии РБ

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ