В Башкирии задержали браконьеров, пристреливших лосей

В Белорецком районе Башкирии задержали браконьеров, которые убили двух лосей, сообщает пресс-служба минэкологии республики.
Госавтоинспекторы остановили автомобиль с прицепом. В ходе осмотра в машине обнаружили топор и ножи со следами крови. Один из нелегальных охотников сознался в содеянном и показал место, где были убиты животные.
На место выехали госинспектор регионального минэкологии и оперативники. У браконьеров изъяли ружья и снегоход.
В природоохранном ведомстве оценили сумму ущерба. Она составила 640 тысяч рублей.
Фото: Минэкологии РБ