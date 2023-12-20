В Башкирии женщина зарезала лежащего на диване сына

В Нефтекамске 53-летнюю местную жительницу обвинили в убийстве родного сына. Подробности сообщили в Следственном комитете региона.
7 декабря женщина ударила ножом лежащего на диване 26-летнего сына. Он находился в своей комнате, а после удара в живот попытался покинуть квартиру и позвать на помощь. Тогда женщина ещё раз ударила сына. От полученных травм парень скончался.
Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении. В отношении обвиняемой назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза в условиях стационара с целью определения вменяемости женщины.