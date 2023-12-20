Из Башкирии в зону СВО отправился военком Чишминского района

Еще одна история о том, как настоящие мужчины из Башкирии становятся в один строй со своими земляками, чтобы защищать свое Отечество. Ее рассказала корреспондент издания «Родник плюс» Дильбар Хамитова.
Военный комиссар Чишминского района Ильфир Салимгареев подписал контракт с Минобороны страны и сегодня утром его проводили на передовую. Вместе с ним защищать жителей Донбасса отправились еще двое добровольцев из Чишмов.
Ильфир Салимгареев родился в 1966 году в Туймазинском районе. Окончил Высшее военное авиационное инженерное училище. Служил в 424-м отдельном батальоне аэродромно-технического обеспечения, в военном комиссариате республики. Военным комиссаром Чишминского района стал семь лет назад. В октябре получил звание полковника.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Родник плюс»