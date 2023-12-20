Из Башкирии в зону СВО отправился военком Чишминского района

Еще одна история о том, как настоящие мужчины из Башкирии становятся в один строй со своими земляками, чтобы защищать свое Отечество. Ее рассказала корреспондент издания «Родник плюс» Дильбар Хамитова.

Военный комиссар Чишминского района Ильфир Салимгареев подписал контракт с Минобороны страны и сегодня утром его проводили на передовую. Вместе с ним защищать жителей Донбасса отправились еще двое добровольцев из Чишмов.

Это решение не одного дня. Провожая ребят, сопровождая гуманитарные конвои, всегда думал об этом. Готовил семью морально. Благодарен близким, что поддержали мое решение. Обязательно вернемся с победой! Боец СВО Ильфир Салимгареев

Ильфир Салимгареев родился в 1966 году в Туймазинском районе. Окончил Высшее военное авиационное инженерное училище. Служил в 424-м отдельном батальоне аэродромно-технического обеспечения, в военном комиссариате республики. Военным комиссаром Чишминского района стал семь лет назад. В октябре получил звание полковника.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.