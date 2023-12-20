Радий Хабиров передал больницам Башкирии новые передвижные медицинские комплексы

14 новых передвижных медицинских комплексов отправятся в районы республики. Сегодня Радий Хабиров вручил ключи от спецавтомобилей главврачам центральных районных больниц. Также Глава Башкортостана поздравил врачей с предстоящим праздником и поблагодарил их за нелегкий труд.

Всего за 2023 год автопарк медицинских организаций Башкортостана пополнился на 300 единиц, среди которых автомобили для первичного звена, скорой медицинской и паллиативной помощи, а также передвижные фельдшерско-акушерские пункты, флюорографический комплекс и маммографический кабинет. Все транспортные средства произведены на российских заводах и оснащены необходимым оборудованием, позволяющим оказывать различные виды лечебно-диагностической помощи детскому и взрослому населению. Также Глава Башкортостана поздравил врачей и поблагодарил их за нелегкий труд.

Мы вместе с федеральным Правительством продолжаем работу по модернизации нашей медицины. Важно, что появились современные автомобили для первичного звена. Для нашей республики с очень большой и разветвлённой сельской инфраструктурой, безусловно, это хорошее подспорье. Новые передвижные медицинские комплексы мы будем использовать и в рамках наших «Поездов здоровья», которые очень востребованы. У нас такой хороший опыт уже есть. Поскольку мы с вами встречаемся в предновогодние дни, хочу каждого из вас поздравить с наступающим 2024 годом, поблагодарить за вашу работу. Она очень значима, очень важна. Мы понимаем, что качественная медицинская помощь, качественные медицинские услуги определяют благополучие наших жителей, поэтому на вас лежит большая ответственность. Здоровья вам, благополучия и успехов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ