Радий Хабиров передал больницам Башкирии новые передвижные медицинские комплексы

Мы вместе с федеральным Правительством продолжаем работу по модернизации нашей медицины. Важно, что появились современные автомобили для первичного звена. Для нашей республики с очень большой и разветвлённой сельской инфраструктурой, безусловно, это хорошее подспорье. Новые передвижные медицинские комплексы мы будем использовать и в рамках наших «Поездов здоровья», которые очень востребованы. У нас такой хороший опыт уже есть. Поскольку мы с вами встречаемся в предновогодние дни, хочу каждого из вас поздравить с наступающим 2024 годом, поблагодарить за вашу работу. Она очень значима, очень важна. Мы понимаем, что качественная медицинская помощь, качественные медицинские услуги определяют благополучие наших жителей, поэтому на вас лежит большая ответственность. Здоровья вам, благополучия и успехов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан