Радий Хабиров передал больницам Башкирии новые передвижные медицинские комплексы

14 новых передвижных медицинских комплексов отправятся в районы республики. Сегодня Радий Хабиров вручил ключи от спецавтомобилей главврачам центральных районных больниц. Также Глава Башкортостана поздравил врачей с предстоящим праздником и поблагодарил их за нелегкий труд.
Всего за 2023 год автопарк медицинских организаций Башкортостана пополнился на 300 единиц, среди которых автомобили для первичного звена, скорой медицинской и паллиативной помощи, а также передвижные фельдшерско-акушерские пункты, флюорографический комплекс и маммографический кабинет. Все транспортные средства произведены на российских заводах и оснащены необходимым оборудованием, позволяющим оказывать различные виды лечебно-диагностической помощи детскому и взрослому населению. Также Глава Башкортостана поздравил врачей и поблагодарил их за нелегкий труд.