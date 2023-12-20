Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работников органов безопасности

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники ФСБ. В Уфе состоялось заседание, посвящённое 106-й годовщине образования органов безопасности Российской Федерации. Участие в нем принял и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поздравил с праздником башкирских чекистов и поблагодарил представителей регионального Управления федеральной службы безопасности за самоотверженный труд.

Сотрудников государственной безопасности во все времена отличали высочайший профессионализм, быстрая реакция и широкая эрудиция. А главное – искренний патриотизм и готовность в любую минуту выступить на защиту интересов Отечества. Сегодня мы говорим слова особой признательности ветеранам органов безопасности. Их бесценный опыт сегодня успешно перенимают новые поколения чекистов. Позвольте ещё раз поздравить вас с праздником и поблагодарить за добросовестную службу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После своего выступления глава республики вручил ряду сотрудников государственные награды. Среди них орден и медаль генерала Шаймуратова, почетная грамота республики и благодарность от главы региона. Множество наград вручил своим коллегам, поблагодарив за службу, и начальник Управления ФСБ по Башкортостану Игорь Кочнев.

Наша служба требует особых качеств – высочайшего профессионализма, твёрдости духа, веры в справедливость своего дела. Во взаимодействии с республиканскими органами власти и правопорядка мы ведём грамотную работу по пресечению преступной деятельности, стоим на страже национальных интересов Родины, защищаем её суверенитет и территориальную целостность, конституционный строй и безопасность граждан.

Игорь Кочнев, начальник Управления ФСБ России по Республике Башкортостан
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