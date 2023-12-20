Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работников органов безопасности

Сотрудников государственной безопасности во все времена отличали высочайший профессионализм, быстрая реакция и широкая эрудиция. А главное – искренний патриотизм и готовность в любую минуту выступить на защиту интересов Отечества. Сегодня мы говорим слова особой признательности ветеранам органов безопасности. Их бесценный опыт сегодня успешно перенимают новые поколения чекистов. Позвольте ещё раз поздравить вас с праздником и поблагодарить за добросовестную службу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан