Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работников органов безопасности

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники ФСБ. В Уфе состоялось заседание, посвящённое 106-й годовщине образования органов безопасности Российской Федерации. Участие в нем принял и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поздравил с праздником башкирских чекистов и поблагодарил представителей регионального Управления федеральной службы безопасности за самоотверженный труд.
После своего выступления глава республики вручил ряду сотрудников государственные награды. Среди них орден и медаль генерала Шаймуратова, почетная грамота республики и благодарность от главы региона. Множество наград вручил своим коллегам, поблагодарив за службу, и начальник Управления ФСБ по Башкортостану Игорь Кочнев.