«Народный фронт» Башкирии отправил на Донбасс 16-й гумконвой

«Народный фронт» в Башкортостане отправил на Донбасс 16-й гуманитарный конвой. В этот раз помощь предназначена полевому госпиталю, бойцам добровольческого полка «Башкортостан» и гаубичного дивизиона.

Генераторы, масксети, бензопилы, более 100 коробок с медицинскими изделиями, лекарствами, постельным и нательным бельем, теплой одеждой, носками, сладостями, влажными салфетками и мёдом. Кроме того, помощь была реализована и волонтерскими движениями «Шьем и вяжем для наших Башкортостан» и «Масксети Щит Уфа», прихожанами Симеоно-Верхотурского храма, педагогами и родителями башкирской гимназии-интерната и чувашской гимназии г. Белебей, всеми неравнодушными жителями региона.