На телеканале БСТ 21 декабря пройдет Марафон полезных дел

Настоящие герои вокруг нас. Меценаты, волонтеры, люди искусства и просто неравнодушные граждане. О наших современниках, которые делают добро и известны на всю страну – 21 декабря в телемарафоне добрых дел на главном телеканале республики.

Необычные гости посетят прямые эфиры телеканала на протяжении всего дня. В программе «Счастливый час» в 12:30 депутат Госдумы Эльвира Аиткулова расскажет о культуре землячества, Айгуль Утяганова – о кино и красоте на экспорт. Необычный гость студии – личный корреспондент Владимира Путина, автор и ведущий проекта «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Представители Куюргазинского района Башкортостана поведают об аллее Победы, которую сделал выходец из республики, проживающий в Испании.

Вечерний эфир в студии программы «Вечерний телецентр» будет посвящен теме СВО. В студии – представители волонтерских штабов, предприниматели, главы районов, политологи. Все те, кто неравнодушен к судьбе нашей страны.