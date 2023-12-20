Борцы на поясах из Башкирии завоевали медали международного турнира

Башкирские борцы на поясах продолжают побеждать на соревнованиях разных уровней. Сначала спортсмены успешно выступили на кубке мира в Екатеринбурге, затем завоевали медали в Уфе на международном турнире памяти Рифа Гайнанова. В столицу нашей республики приехали борцы из пяти стран. Это Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Россия. Около 250 спортсменов поборолись за медали.
Порой тренерам наблюдать за выступлениями своих воспитанников бывает непросто. Так и для Альфии Алимгужиной. Но подсказывать и давать наставления она не перестает. Альфия Алимгужина воспитала ряд чемпионок. И сейчас их количество увеличивается. На турнире в Уфе выступали три воспитанницы Альфии Ягануровны из Стерлитамакского района. В копилке два золота и одно серебро.
Рената Шаймухаметова из Татышлинского района на турнире в Уфе провела три встречи с соперницами из Казахстана, Чекмагушевского района и Белорецка, тем самым завоевав золото. На первенстве мира в Уфе спортсменка также стала первой.
Международный турнир памяти первого президента международной ассоциации борьбы на поясах Рифа Гайнанова впервые прошел в 2011 в городе Октябрьский. И вот теперь спустя 12 лет был проведен во второй раз.
Участие в турнире могли принимать спортсмены любой возрастной категории. На этот раз эти соревнования собрали пять стран. Ну а в следующем году планируется около 20.
Алан Ачабаев из Карачаево-Черкесской республики также стал победителем турнира. За 11 лет в борьбе на поясах с каждым годом список его наград пополняется. Алан неоднократно побеждал на соревнованиях российского и мирового уровня.
Помимо международного старта в Уфе, взрослые борцы на поясах выступили на кубке мира в Екатеринбурге. Там сборная России заняла первое общекомандное место, часть медалей у спортсменов из Башкортостана – три золотые, три серебряные и три бронзовые награды.
На международном турнире в Уфе первой стала сборная нашей республики, на втором месте Татарстан, тройку замкнули Карачаево-Черкесская республика. С 20 января стартуют международные сборы с участием команд Казахстана, Узбекистана и России на территории Башкортостана.