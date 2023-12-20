Борцы на поясах из Башкирии завоевали медали международного турнира

Башкирские борцы на поясах продолжают побеждать на соревнованиях разных уровней. Сначала спортсмены успешно выступили на кубке мира в Екатеринбурге, затем завоевали медали в Уфе на международном турнире памяти Рифа Гайнанова. В столицу нашей республики приехали борцы из пяти стран. Это Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Россия. Около 250 спортсменов поборолись за медали.

Порой тренерам наблюдать за выступлениями своих воспитанников бывает непросто. Так и для Альфии Алимгужиной. Но подсказывать и давать наставления она не перестает. Альфия Алимгужина воспитала ряд чемпионок. И сейчас их количество увеличивается. На турнире в Уфе выступали три воспитанницы Альфии Ягануровны из Стерлитамакского района. В копилке два золота и одно серебро.

Рената Шаймухаметова из Татышлинского района на турнире в Уфе провела три встречи с соперницами из Казахстана, Чекмагушевского района и Белорецка, тем самым завоевав золото. На первенстве мира в Уфе спортсменка также стала первой.

На этих соревнованиях я решила попробовать себя в новом весе. До этого я никогда не выступала в таком большом для меня весе. Самый максимальный был до этого 57, сейчас 63. Я даже не побоялась, что у меня было недовес 3 кг, я все равно пошла. Рената Шаймухаметова, победительница международного турнира по борьбе на поясах

Международный турнир памяти первого президента международной ассоциации борьбы на поясах Рифа Гайнанова впервые прошел в 2011 в городе Октябрьский. И вот теперь спустя 12 лет был проведен во второй раз.

Сегодня он проходит в Уфе, в Башкортостане. Борцы представляют основной состав сборной России. Дахир Лайпанов, главный тренер сборной России по борьбе на поясах

Участие в турнире могли принимать спортсмены любой возрастной категории. На этот раз эти соревнования собрали пять стран. Ну а в следующем году планируется около 20.

Есть конкурентно способные, очень сильные борцы. Вот с Карачаево-Черкесии команда приехала, с Казахстана приехали. Очень достойные борцы, очень достойная борьба идет. Рустам Зиякаев, президент федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан

Алан Ачабаев из Карачаево-Черкесской республики также стал победителем турнира. За 11 лет в борьбе на поясах с каждым годом список его наград пополняется. Алан неоднократно побеждал на соревнованиях российского и мирового уровня.

К этим соревнованиям готовились. Тренеры нас подготавливали, помогали. Братья помогали. Соперники все достойные, хорошие. Плохих нет. Алан Ачабаев, победитель международного турнира по борьбе на поясах

Помимо международного старта в Уфе, взрослые борцы на поясах выступили на кубке мира в Екатеринбурге. Там сборная России заняла первое общекомандное место, часть медалей у спортсменов из Башкортостана – три золотые, три серебряные и три бронзовые награды.