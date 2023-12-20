В РДКБ Уфы к маленьким пациентам приехали Дед Мороз со Снегурочкой

В Республиканской детской клинической больнице к маленьким пациентам приехали Дед Мороз со Снегурочкой. Дети на время смогли забыть о своих диагнозах и повеселиться на новогоднем празднике. Акцию проводит ежегодно центр детского творчества «Сулпылар».

Загреметь в больницу накануне Нового года у Валерии точно не было в планах. Девушка попала в хирургическое отделение. Но здесь, как оказалось, не дают грустить. В перерывах между процедурами к ребятам сегодня заглянули зимние волшебники.

Тимур лежит в отделении уже неделю. Успел подружиться с соседями по палате. Мальчику сделали операцию. Теперь он идет на поправку. В этом году его главное желание – выздороветь и вернуться домой до праздника.

Около 20 пациентов сейчас находятся в хирургическом отделении. Кому-то из них приходится соблюдать постельный режим. Врачи и медсестры стараются их подбадривать.

Новогоднее мероприятие для маленьких пациентов организовали и в других отделениях Республиканской детской клинической больницы. Уже на протяжении пяти лет благотворительные праздники устраивает здесь центр детского творчества «Сулпылар». Это акция очень полюбилась и детям, и врачам.

Работают две бригады – целый десант волшебников. Так что никто не останется без подарков. За два дня поздравят все девять отделений. А это около 300 детей.