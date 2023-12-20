Хоккейный клуб «Кировец» начал новый сезон в Высшей лиге

Уфимский коллектив после дебюта в элитном дивизионе проходит свой путь заново. Команда уже провела восемь матчей и расположилась на четвертом месте в турнирной таблице.
«Кировец» в этом сезоне предстал совершенно новой командой. Состав коллектива обновился практически на 90 %, а старший тренер Игорь Войтович стал главным. Одной из проблем «Кировца» перед стартом сезона стала ледовая подготовка – она началась слишком поздно, а, значит, игроки имели мало времени сыграться друг с другом. К тому же к составу подключили немало молодых ребят, местных воспитанников.
Несмотря на то, что в команде остались некоторые игроки с прошлого сезона, новым капитаном «Кировца» стал Матвей Азаренко. Опытный защитник родом из Новосибирска, в чемпионате России провёл 130 матчей, в которых отличился 5 голами.
В начале прошлой недели «Кировец» проводил домашние матчи против «Родины-2». Обе встречи уфимцы выиграли со счетами 6:3 и 3:2. Однако важен ещё и тот момент, что матчи проходили при сильном уфимском морозе. Однако, для хоккеистов это привычная погода.
По итогам восьми матчей «Кировец» находится на четвертом месте в турнирной таблице, одержав четыре победы и четырежды проиграв. 22 и 23 декабря наша команда сыграет в Красногорске против «Зоркого».