Хоккейный клуб «Кировец» начал новый сезон в Высшей лиге

Уфимский коллектив после дебюта в элитном дивизионе проходит свой путь заново. Команда уже провела восемь матчей и расположилась на четвертом месте в турнирной таблице.

«Кировец» в этом сезоне предстал совершенно новой командой. Состав коллектива обновился практически на 90 %, а старший тренер Игорь Войтович стал главным. Одной из проблем «Кировца» перед стартом сезона стала ледовая подготовка – она началась слишком поздно, а, значит, игроки имели мало времени сыграться друг с другом. К тому же к составу подключили немало молодых ребят, местных воспитанников.

Конечно, с Белорецка трое ребят тренируются, со школы детской приходят на тренировки, мы дополнительно занимаемся с ними. Если мы хотим, чтобы ребята росли дальше, мы не должны отворачиваться от них, смотреть в одну сторону. Игорь Войтович, главный тренер ХК «Кировец»

Несмотря на то, что в команде остались некоторые игроки с прошлого сезона, новым капитаном «Кировца» стал Матвей Азаренко. Опытный защитник родом из Новосибирска, в чемпионате России провёл 130 матчей, в которых отличился 5 голами.

Начали мы поздновато, в команду попал, Игорь Михайлович позвонил, позвал, я был не против, то, что стал капитаном, было общее собрание, где тренер объявил, что я буду. Это дополнительная ответственность, ребята все справляются. Матвей Азаренко, защитник ХК «Кировец»

В начале прошлой недели «Кировец» проводил домашние матчи против «Родины-2». Обе встречи уфимцы выиграли со счетами 6:3 и 3:2. Однако важен ещё и тот момент, что матчи проходили при сильном уфимском морозе. Однако, для хоккеистов это привычная погода.

По поводу морозов да, но нам не привыкать играть в таких морозных условиях, хорошо, что не было ветра, больше боролись с качеством льда, в целом, выиграли, довольны этим. Павел Даданов, нападающий ХК «Кировец»