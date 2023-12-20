В Уфе прошёл турнир по силовому экстриму

Участники состязались в двух дисциплинах: подъём бревна над головой, и здесь побеждал тот, кто брал максимальный вес, и батырская становая тяга снаряда Аполлон Аксель – это штанга с толщиной ручки 50 мм. На выполнение упражнений спортсменам отводилось 60 секунд и по 3 попытки на каждую из дисциплин.