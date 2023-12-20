Глава Башкирии обсудил с администрацией Уфы подготовку к 450-летию столицы

1 трлн 269 млрд рублей. На такую сумму отгрузили товаров предприятия города Уфы за 10 месяцев 2023 года. В столичной администрации подвели предварительные итоги уходящего года и наметили планы на предстоящий год. Встречу с активом города провёл Радий Хабиров. На совещании с участием главы республики говорили в частности о подготовке к празднованию 450-летия основания Уфы.
Также ключевыми направлениями сегодняшнего обсуждения, которые обозначил руководитель региона, стали развитие экономики, инвестиционной привлекательности и туризма в столице Башкортостана. При этом особое внимание Радий Хабиров уделил и вопросам благоустройства.
О результатах деятельности столичных предприятий и в целом развитии экономики с докладом выступил глава администрации Уфы. Рассказал Ратмир Мавлиев и о планах на предстоящий год. Во многом они связаны с празднованием 450-летия столицы Башкортостана. К юбилею появятся новые социальные объекты, воплотят в жизнь инфраструктурные проекты и благоустроят общественные территории.
В фойе здания мэрии Радий Хабиров ознакомился с выставкой, где представлены достижения уфимских предприятий. Здесь же руководителю региона презентовали сувениры, которые столица республики готовит к своему 450-летнему юбилею.