Глава Башкирии обсудил с администрацией Уфы подготовку к 450-летию столицы

Этот год был очень сложный. Было много новых вызовов, вопросов, которые мы вместе решали. Несмотря на сложности, мы развивались, показали хорошие результаты. И управленческая команда Уфы вместе с республикой прошла этот период очень достойно. И сегодня мы собрались, чтобы сверить часы, чётко понимать, как развивается Уфа и чем мы можем помочь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан