Глава Башкирии обсудил с администрацией Уфы подготовку к 450-летию столицы

1 трлн 269 млрд рублей. На такую сумму отгрузили товаров предприятия города Уфы за 10 месяцев 2023 года. В столичной администрации подвели предварительные итоги уходящего года и наметили планы на предстоящий год. Встречу с активом города провёл Радий Хабиров. На совещании с участием главы республики говорили в частности о подготовке к празднованию 450-летия основания Уфы.

Также ключевыми направлениями сегодняшнего обсуждения, которые обозначил руководитель региона, стали развитие экономики, инвестиционной привлекательности и туризма в столице Башкортостана. При этом особое внимание Радий Хабиров уделил и вопросам благоустройства.

Этот год был очень сложный. Было много новых вызовов, вопросов, которые мы вместе решали. Несмотря на сложности, мы развивались, показали хорошие результаты. И управленческая команда Уфы вместе с республикой прошла этот период очень достойно. И сегодня мы собрались, чтобы сверить часы, чётко понимать, как развивается Уфа и чем мы можем помочь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О результатах деятельности столичных предприятий и в целом развитии экономики с докладом выступил глава администрации Уфы. Рассказал Ратмир Мавлиев и о планах на предстоящий год. Во многом они связаны с празднованием 450-летия столицы Башкортостана. К юбилею появятся новые социальные объекты, воплотят в жизнь инфраструктурные проекты и благоустроят общественные территории.

Сегодня Уфа – большая строительная площадка. Да, мы где-то доставляем неудобства жителям, когда ремонтируем тротуар. Все неудобства временные, надо понимать, что в будущем мы получим красивую архитектуру, ухоженные фасады, ровные тротуары – всё то, чего нам иногда так не хватает. Сегодня все тренды больших мегаполисов и лучших городов мира в Уфе внедряются.  

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

В фойе здания мэрии Радий Хабиров ознакомился с выставкой, где представлены достижения уфимских предприятий. Здесь же руководителю региона презентовали сувениры, которые столица республики готовит к своему 450-летнему юбилею.

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