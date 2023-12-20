В Уфе спасатели сдают экзамены в экстремальных условиях

Спасение тонущего рыбака, эвакуация раненого из ледяной ловушки и даже поиски людей под лавиной. Всё это в реальности приходилось делать уфимским спасателем. Их работа не ограничивается городской местностью, поэтому ежегодные экзамены Управление гражданской защиты Уфы проводит в экстремальных условиях.

Проверка на профессионализм. В этот раз для зимнего зачёта было смоделировано четыре разных происшествия.

А вокруг полынья. Путь к пострадавшему рыбаку один – спускаться по бетонной стене. Жертву несчастного случая играет не актер, а спасатель. Но с ролью вполне справляется. Благо реплик практически нет.

«Пострадавшего» выбирали покрупнее, чтобы на спасателей давил груз не только ответственности. Погода тоже присоединилась к экзаменации. Непрекращающийся снег и сильный ветер. Путь до пострадавшего здесь – самый легкий этап. Куда сложнее подняться вместе с ним.

В городе, окруженном обрывами, такие ситуации не редки. Но вызволять пострадавших приходится из самых разных ловушек. В начале месяца сотрудники УГЗ эвакуировали строителя, упавшего в шахту лифта с высоты трёх этажей.

А иногда бывает и такое, что пострадавшего приходится искать под толщей снега. Ситуация может измениться за считанные секунды. Когда казалось, что поиск окончен, спасатели обнаружили пострадавшего – приходят новые вводные. Повторный сход лавины. Под снегом уже командир звена. Ещё одного пострадавшего находят на склоне горы. Лыжник с травмой застрял на высоте. Спасатели работают и на суше, и в воздухе, и в воде. Последнее часто бывает из-за упрямства рыбаков.