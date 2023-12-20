В Башкирии наградили победителей конкурса «Налогоплательщик года»

Мероприятие проводится в пятый раз. В 2023 году приняли 338 заявок из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Кумертау, а также из районов.

Конкурс проводится по таким видам деятельности, как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обеспечение электрической энергией, газом и паром, строительство, торговля. В результате награду получили 64 лучших налогоплательщика Республики Башкортостан.

Конкурс «Налогоплательщик года» учрежден Указом Главы Республики Башкортостан в целях выявления и поощрения успешных организаций, отличающихся высочайшим уровнем налоговой дисциплины, прозрачным ведением бизнеса.

Для нас это возможность пообщаться с руководителями, кто очень добросовестно ведёт свою деятельность и, конечно же, платит налоги. Чем больше добросовестных плательщиков, тем выше имидж Башкортостана как региона с хорошей финансовой дисциплиной.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан
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