В Башкирии наградили победителей конкурса «Налогоплательщик года»

Мероприятие проводится в пятый раз. В 2023 году приняли 338 заявок из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Кумертау, а также из районов.
Конкурс проводится по таким видам деятельности, как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обеспечение электрической энергией, газом и паром, строительство, торговля. В результате награду получили 64 лучших налогоплательщика Республики Башкортостан.
Конкурс «Налогоплательщик года» учрежден Указом Главы Республики Башкортостан в целях выявления и поощрения успешных организаций, отличающихся высочайшим уровнем налоговой дисциплины, прозрачным ведением бизнеса.