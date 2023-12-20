В Башкирии наградили победителей конкурса «Налогоплательщик года»

Для нас это возможность пообщаться с руководителями, кто очень добросовестно ведёт свою деятельность и, конечно же, платит налоги. Чем больше добросовестных плательщиков, тем выше имидж Башкортостана как региона с хорошей финансовой дисциплиной.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан