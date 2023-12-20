Студенты УУНиТ приняли участие в международном чемпионате «Битва роботов»

Башкирский «Урал-батыр» сразился в «Битве роботов». Состязания проходили в Перми. Двухколесный полноприводный робот создан студентами Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий.

На ринге сразились«Урал-батыр» из Башкортостана и Energy Girls из Санкт-Петербурга. «Борцами» управляет робототехническая команда. Соперники стремятся вывести из строя, обездвижить или снять с арены роботов друг друга. Всё как в настоящем спорте. В случае победы нокаутом бой оценивается судьями. Башкирский робот уступил место команде девушек, как настоящий батыр.

В международном чемпионате «Битва роботов», который проходил в Перми, комнаду «Урал-батыра», представили студенты Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий. Оснащен двухколесный бот полным приводом, горизонтальным ротором массой 10 кг и дополнительной шаровой опорой.

Модернизруют робота в конструкторском бюро самого крупного филиала Уфимского университета науки и технологий. Здесь созданы все условия для раскрытия талантов через профессиональную деятельность. Кроме того, идёт подготовка юных учёных и будущих студентов. С этой целью в учебном заведении создан технопарк, в котором сейчас занимаются около 300 ребят.

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