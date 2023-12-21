Минземимущества Башкирии провело пресс-конференцию по актуальным вопросам

Актуальные вопросы в сфере земли и недвижимости обсудили на пресс-конференции Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Затронули темы об имущественных поддержках для предпринимателей и мобилизованных арендаторов, о достижении показателей в вопросе внесения в Единый госреестр недвижимости сведений о границах Башкортостана со смежными границами субъектов страны.