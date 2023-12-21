Башкирия отправила в Палестину первые 10 тонн гуманитарной помощи
Башкирия
направила гуманитарную помощь жителям Палестинской национальной автономии (Сектора
Газа). Соответствующее решение было принято в ноябре на заседании совета по
межнациональным отношениям при Главе республики.
Председатель
Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат
Таджуддин и председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан
Айнур Биргалин обратились к жителям региона с призывом об оказании финансовой и
гуманитарной поддержки жителям анклава.
В
акции приняли участие неравнодушные жители всей Башкирии: приносили продукты
питания, одежду, средства личной гигиены и все то, что так необходимо людям,
оставшимся без крова и средств к существованию. Гуманитарные конвой доставили в
единый республиканский логистический центр. Удалось собрать 50 тонн
гуманитарного груза. Накануне первые 10 тонн отправлены из Уфы в Палестину.
Не только волонтёры, но и общественники, прихожане, и даже жители других регионов, приняли активное участие в сборе гуманитарного груза для наших братьев и сестёр в Палестине. Жители страны очень сильно пострадали. Для них собран большой объём гуманитарного груза. Также через фонд «Иман-Башкортостан» были собраны финансовые средства. Призываем наших братьев и сестёр не останавливаться и продолжать собирать помощь для палестинцев, особенно в виде средств, поскольку их легче переводить, чем гуманитарные грузы. В республику должны были приехать беженцы. Данная информация вызвала среди нашего населения живой отклик. Многодетные семьи готовы принять детей, если будет такая необходимость, окружить их заботой и оказать им психологическую помощь. Гуманитарная миссия будет продолжена, результаты работы будут предоставлены.
Мухаммад Хазрат Таджуддинов, руководитель регионального духовного управления мусульман Республики Башкортостан, руководитель администрации ЦДУМ России
По
мнению председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан
Айнура Биргалина, Башкирия помогает не просто мусульманам, а людям, которые лишились
своего крова в результате бомбардировок.
Башкортостан оказал бы помощь представителям и других национальностей и конфессий, если в этом возникнет необходимость. Безусловно, бедствие нашло бы отклик в наших сердцах. Россия во все времена — когда была империей, Советским Союзом и сейчас — всегда помогала нуждающимся, обездоленным и слабым. Вспомните, в своё время та же Украина получала от нас газ, электроэнергию и другие ресурсы. Что касается с религиозной точки зрения, мы не можем оставаться равнодушными к чужой беде. Очень признательны нашему президенту и Главе Башкортостана за поддержку.
Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман РБ
Сегодня, к большому сожалению, мы являемся свидетелями нового витка палестино-израильского конфликта, который связан с трагической ситуацией на Святой земле. Всем известна, что она имеет сакральное значение для последователей всех крупнейших традиционных мировых религий — христианства, ислама и иудаизма. Сегодня для пострадавших требуется помощь в виде и медикаментов, и продуктов питания, и предметов первой необходимости. Руководство нашей республики и духовные лидеры приняли совместное решение по организации сбора гуманитарной помощи для мирных жителей Палестинской национальной автономии. Собранные вещи и продукты, складируются на площадках Единого логистического центра, в котором, как известно, также собираются посылки для участников СВО. Груз упакован и сформирован на паллетах и поддонах. Гуманитарный груз сначала доставляется наземным транспортом в Москву на аэродром МЧС России. Затем — специальным бортом в Каир. В Египте представители международного комитета «Красный крест» доставят башкирские посылки до жителей Сектора Газа. Логистика доставки требует значительных усилий и затрат, много времени уходит на решение транспортных, логистических и таможенных вопросов. Поэтому представители духовенства рекомендуют желающим сделать посильный вклад: воспользоваться специальным расчётным счётом, который открыт в фонде «Иман-Башкортостан». Это позволит эффективнее решать вопросы гуманитарной миссии: медикаменты и продукты питания можно будет приобретать через «Красный крест» уже на месте. Это станет наиболее оперативным и эффективным решением оказания необходимой помощи пострадавшим.
Азат Фаттахов, председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии
Добавим,
для сбора финансовой помощи действует единый целевой расчётный счет в
благотворительном фонде «Иман-Башкортостан» (40703 810 8 0600 0003627). На этот
счет любой желающий может перечислить благотворительные средства для
пострадавших жителей Палестины.