Башкирия отправила в Палестину первые 10 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, к большому сожалению, мы являемся свидетелями нового витка палестино-израильского конфликта, который связан с трагической ситуацией на Святой земле. Всем известна, что она имеет сакральное значение для последователей всех крупнейших традиционных мировых религий — христианства, ислама и иудаизма. Сегодня для пострадавших требуется помощь в виде и медикаментов, и продуктов питания, и предметов первой необходимости. Руководство нашей республики и духовные лидеры приняли совместное решение по организации сбора гуманитарной помощи для мирных жителей Палестинской национальной автономии. Собранные вещи и продукты, складируются на площадках Единого логистического центра, в котором, как известно, также собираются посылки для участников СВО. Груз упакован и сформирован на паллетах и поддонах. Гуманитарный груз сначала доставляется наземным транспортом в Москву на аэродром МЧС России. Затем — специальным бортом в Каир. В Египте представители международного комитета «Красный крест» доставят башкирские посылки до жителей Сектора Газа. Логистика доставки требует значительных усилий и затрат, много времени уходит на решение транспортных, логистических и таможенных вопросов. Поэтому представители духовенства рекомендуют желающим сделать посильный вклад: воспользоваться специальным расчётным счётом, который открыт в фонде «Иман-Башкортостан». Это позволит эффективнее решать вопросы гуманитарной миссии: медикаменты и продукты питания можно будет приобретать через «Красный крест» уже на месте. Это станет наиболее оперативным и эффективным решением оказания необходимой помощи пострадавшим.

Азат Фаттахов, председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии