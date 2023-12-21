Башкирия отправила в Палестину первые 10 тонн гуманитарной помощи

Башкирия направила гуманитарную помощь жителям Палестинской национальной автономии (Сектора Газа). Соответствующее решение было принято в ноябре на заседании совета по межнациональным отношениям при Главе республики.

Фото №1 - Башкирия отправила в Палестину первые 10 тонн гуманитарной помощи

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин и председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Биргалин обратились к жителям региона с призывом об оказании финансовой и гуманитарной поддержки жителям анклава.

Фото №2 - Башкирия отправила в Палестину первые 10 тонн гуманитарной помощи

В акции приняли участие неравнодушные жители всей Башкирии: приносили продукты питания, одежду, средства личной гигиены и все то, что так необходимо людям, оставшимся без крова и средств к существованию. Гуманитарные конвой доставили в единый республиканский логистический центр. Удалось собрать 50 тонн гуманитарного груза. Накануне первые 10 тонн отправлены из Уфы в Палестину.

Не только волонтёры, но и общественники, прихожане, и даже жители других регионов, приняли активное участие в сборе гуманитарного груза для наших братьев и сестёр в Палестине. Жители страны очень сильно пострадали. Для них собран большой объём гуманитарного груза. Также через фонд «Иман-Башкортостан» были собраны финансовые средства. Призываем наших братьев и сестёр не останавливаться и продолжать собирать помощь для палестинцев, особенно в виде средств, поскольку их легче переводить, чем гуманитарные грузы. В республику должны были приехать беженцы. Данная информация вызвала среди нашего населения живой отклик. Многодетные семьи готовы принять детей, если будет такая необходимость, окружить их заботой и оказать им психологическую помощь. Гуманитарная миссия будет продолжена, результаты работы будут предоставлены.

Мухаммад Хазрат Таджуддинов, руководитель регионального духовного управления мусульман Республики Башкортостан, руководитель администрации ЦДУМ России
Фото №3 - Башкирия отправила в Палестину первые 10 тонн гуманитарной помощи

По мнению председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнура Биргалина, Башкирия помогает не просто мусульманам, а людям, которые лишились своего крова в результате бомбардировок.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Башкортостан оказал бы помощь представителям и других национальностей и конфессий, если в этом возникнет необходимость. Безусловно, бедствие нашло бы отклик в наших сердцах. Россия во все времена — когда была империей, Советским Союзом и сейчас — всегда помогала нуждающимся, обездоленным и слабым. Вспомните, в своё время та же Украина получала от нас газ, электроэнергию и другие ресурсы. Что касается с религиозной точки зрения, мы не можем оставаться равнодушными к чужой беде. Очень признательны нашему президенту и Главе Башкортостана за поддержку.

Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман РБ

Сегодня, к большому сожалению, мы являемся свидетелями нового витка палестино-израильского конфликта, который связан с трагической ситуацией на Святой земле. Всем известна, что она имеет сакральное значение для последователей всех крупнейших традиционных мировых религий — христианства, ислама и иудаизма. Сегодня для пострадавших требуется помощь в виде и медикаментов, и продуктов питания, и предметов первой необходимости. Руководство нашей республики и духовные лидеры приняли совместное решение по организации сбора гуманитарной помощи для мирных жителей Палестинской национальной автономии. Собранные вещи и продукты, складируются на площадках Единого логистического центра, в котором, как известно, также собираются посылки для участников СВО. Груз упакован и сформирован на паллетах и поддонах. Гуманитарный груз сначала доставляется наземным транспортом в Москву на аэродром МЧС России. Затем — специальным бортом в Каир. В Египте представители международного комитета «Красный крест» доставят башкирские посылки до жителей Сектора Газа. Логистика доставки требует значительных усилий и затрат, много времени уходит на решение транспортных, логистических и таможенных вопросов. Поэтому представители духовенства рекомендуют желающим сделать посильный вклад: воспользоваться специальным расчётным счётом, который открыт в фонде «Иман-Башкортостан». Это позволит эффективнее решать вопросы гуманитарной миссии: медикаменты и продукты питания можно будет приобретать через «Красный крест» уже на месте. Это станет наиболее оперативным и эффективным решением оказания необходимой помощи пострадавшим.

Азат Фаттахов, председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии

Добавим, для сбора финансовой помощи действует единый целевой расчётный счет в благотворительном фонде «Иман-Башкортостан» (40703 810 8 0600 0003627). На этот счет любой желающий может перечислить благотворительные средства для пострадавших жителей Палестины.

Фото: предоставлено Азатом Фаттаховым

7eget
Уфимская волна