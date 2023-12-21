С сегодняшнего дня по дорогам Башкирии курсируют «Новогодние автобусы»

ГУП «Башавтотранс» проводит акцию «Новогодний автобус»: с сегодняшнего дни и до 29 декабря по дорогам республики будут курсировать автобусы, празднично оформленные в преддверии приближающегося Нового года.

В автобусах каждого из филиалов предприятия пассажиры смогут встретиться с главными сказочными персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой, которые поздравят взрослых с наступающим Новым годом, а детям и подросткам подарят сладкие подарки.

В пресс-службе предприятия уточнили, что акция проводится общероссийской общественной организацией «Водители России» на территории всей страны. Главная цель – создать пассажирам новогоднее настроение.