В Башкирии мужчина зарезал свою сожительницу во время ссоры

Чишминский межрайонный следственный отдел вынес обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя по статье «убийство». Мужчина уже имеет судимость.

По информации пресс-службы следкома Башкирии, 13 декабря ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый поссорился со своей сожительницей, 1993 года рождения, после чего схватил нож и ударил ее в живот. Рана была смертельной.

После этого мужчина пришел в приемный покой местного стационара и потребовал от дежурного врача направить по месту его жительства машину скорой помощи. Все это время преступник держал орудие убийства в рукаве куртки.

На вызов в больницу приехали сотрудники Росгвардии. Злоумышленник попытался скрыться, но был оперативно задержан.

Обвиняемый признал свою вину. На время расследования ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.