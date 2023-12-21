Жители уфимской пятиэтажки заметили в подъезде змею

Сегодня утром жители пятиэтажки по Проспекту Октября, спускаясь по лестнице к выходу, заметили под батареей в подъезде змею с ярким окрасом.

Как выяснилось, в подъезде грелся маисовый полоз. Сейчас змею забрали в подразделение отряда. В том случае если хозяин не найдется, ее передадут волонтерам.