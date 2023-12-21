В Уфе устранили яму, из-за которой водители пробили колёса

В Уфе 18 автолюбителей обратились с жалобой на яму на проспекте Салавата Юлаева. Из-за неровности на двух участках трассы машины получили повреждения.
Только за сегодняшнее утро на яму пожаловались 6 человек. В администрации Уфы провели мониторинг социальных сетей и отреагировали на проблему. Информация была передана в профильные ведомства.
Сейчас ведутся ремонтные работы, на поврежденных участках установлены предупреждающие знаки и ограждения, необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения.