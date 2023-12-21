В Уфе устранили яму, из-за которой водители пробили колёса

Сотрудники отделения дорожного надзора провели обследование двух участков дороги под путепроводами вблизи улиц Сагита Агиша и Губайдуллина. В ходе проверки выявлены дефекты дорожного покрытия в виде глубоких ям. Сотрудники госавтоинспекции управлению коммунального хозяйства и благоустройства выдали рекомендацию по устранению недостатков и восстановления дорожного покрытия. Для принятия оперативных мер по устранению недостатков организовано взаимодействие с балансодержателем дорог.

пресс-служба ГИБДД РБ