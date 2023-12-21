В Уфе устранили яму, из-за которой водители пробили колёса

В Уфе 18 автолюбителей обратились с жалобой на яму на проспекте Салавата Юлаева. Из-за неровности на двух участках трассы машины получили повреждения.

Фото №1 - В Уфе устранили яму, из-за которой водители пробили колёса

Только за сегодняшнее утро на яму пожаловались 6 человек. В администрации Уфы провели мониторинг социальных сетей и отреагировали на проблему. Информация была передана в профильные ведомства.

Сотрудники отделения дорожного надзора провели обследование двух участков дороги под путепроводами вблизи улиц Сагита Агиша и Губайдуллина. В ходе проверки выявлены дефекты дорожного покрытия в виде глубоких ям. Сотрудники госавтоинспекции управлению коммунального хозяйства и благоустройства выдали рекомендацию по устранению недостатков и восстановления дорожного покрытия. Для принятия оперативных мер по устранению недостатков организовано взаимодействие с балансодержателем дорог.

пресс-служба ГИБДД РБ 

Сейчас ведутся ремонтные работы, на поврежденных участках установлены предупреждающие знаки и ограждения, необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения.

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