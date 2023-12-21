Из Уфы в зону СВО проводили группу мобилизованных после отпуска

Из Уфы в зону специальной военной операции после короткого отпуска отправилась очередная группа мобилизованных. Проводы бойцов к месту несения службы состоялись на площади перед ледовым дворцом «Уфа-Арена».

К бойцам с напутственным словом обратился заместитель председателя Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов. Он отметил, что бойцами гордится вся страна, восхищается их мужеством и отвагой.

Сами военнослужащие из Башкирии готовы служить в зоне СВО столько, сколько потребуется для достижения её задач. Их родные и близкие под надёжной защитой, а значит, бойцы могут быть спокойны во время своего пребывания на Донбассе, считают мобилизованные.