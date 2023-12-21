Мать добровольца из Кумертау приняла решение сына пойти на передовую СВО

Сын Адели Раян служит на Донбассе уже больше года. По ее словам, поначалу она места себе не находила, но со временем приняла выбор сына. Об этом – в материале корреспондента издания «Кумертауское время» Константина Силина.

Стать военным Раян решил еще в армии. Сразу после прохождения срочной службы подписал свой первый контракт: год воевал в Сирии. Конечно, как любая мать, Аделя очень переживала.

Мать солдата вспоминает, что прадедушка Раяна тоже, как и ее сын, в 25 лет ушел на фронт во время Великой Отечественной. Он был танкистом.

Отвлечься от мрачных мыслей и переживаний помогают родные и близкие. А еще женщина дружит с тремя матерями, чьи сыновья тоже ушли добровольцами «за ленточку» защищать Родину.

Есть те, кто не видит в защите Родины смысла, кому-то нет дела до чужой беды, но Раян не из таких. Он не мог спать спокойно, зная, что его земляки сейчас не спят на передовой, как не спят и мирные жители, которых националисты обстреливают ни за что. Аделя, мать добровольца СВО

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.