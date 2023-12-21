В Башкирии водитель угодил в кювет

Сотрудники ГИБДД Башкирии в очередной раз пришли на помощь попавшему в беду водителю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На 11 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк инспекторы Кармаскалинского района заметили на обочине в снегу авто «Тойота». Владелец машины рассказал, что не справился с управлением на заснеженной дороге и угодил в кювет. Выехать самостоятельно из западни он не смог.
Сотрудники ГИБДД привлекли к помощи проезжающий мимо грузовой автомобиль и буксировочным тросом вернули застрявшую машину на проезжую часть, при этом обеспечивая безопасность дорожного движения. Водитель поблагодарил стражей правопорядка и продолжил путь.
Фото: ГИБДД РБ.