В Башкирии водитель угодил в кювет

Сотрудники ГИБДД Башкирии в очередной раз пришли на помощь попавшему в беду водителю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На 11 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк инспекторы Кармаскалинского района заметили на обочине в снегу авто «Тойота». Владелец машины рассказал, что не справился с управлением на заснеженной дороге и угодил в кювет. Выехать самостоятельно из западни он не смог.