Спортсменка из Уфы завоевала бронзу первенства страны по фехтованию

Арина Салихова из Уфы стала бронзовым призером первенства страны по фехтованию. Соревнования проходили среди спортсменов не старше 14 лет в Сочи. От республики выступали рапиристы и шпажисты.

Медаль в личном турнире стала единственной. В командных соревнованиях наши фехтовальщики остановились в шаге от пьедестала почета и заняли четвертое место. Однако этот результат превзошел прошлогодний. Год назад на подобном турнире в командном зачете башкирские рапиристы стали седьмыми. Для Арины Салиховой эта бронзовая награда российского первенства стала первой в спортивной карьере.