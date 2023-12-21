Врачи Уфы вернули мужчине возможность двигать рукой

В Уфе нейрохирурги вернули 35-летнему мужчине возможность двигать рукой. Они провели сложнейшую операцию.
Пациент пожаловался на отсутствие движения в правой кисти – она онемела и не разгибалась. Оказалось, недуг возник после травмы, которую мужчина получил в апреле. Он порезал руку стеклом.
Врачи больницы №21 провели операцию – они выполнили невролиз, ревизию нерва, а затем сшивание лучевого нерва и пластику аллоплантом. Уже в первые сутки мужчина почувствовал «потепление» в кисти, а уже через неделю он смог выполнять небольшие движения маленькой амплитуды.
Пациенту предстоит долгая реабилитация. Сейчас он продолжает физиотерапевтическое лечение и наблюдается у невролога.