Врачи Уфы вернули мужчине возможность двигать рукой

Пациент пожаловался на отсутствие движения в правой кисти – она онемела и не разгибалась. Оказалось, недуг возник после травмы, которую мужчина получил в апреле. Он порезал руку стеклом.

Врачи больницы №21 провели операцию – они выполнили невролиз, ревизию нерва, а затем сшивание лучевого нерва и пластику аллоплантом. Уже в первые сутки мужчина почувствовал «потепление» в кисти, а уже через неделю он смог выполнять небольшие движения маленькой амплитуды.