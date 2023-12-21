Врачи Уфы вернули мужчине возможность двигать рукой

В Уфе нейрохирурги вернули 35-летнему мужчине возможность двигать рукой. Они провели сложнейшую операцию.

Фото №1 - Врачи Уфы вернули мужчине возможность двигать рукой

Пациент пожаловался на отсутствие движения в правой кисти – она онемела и не разгибалась. Оказалось, недуг возник после травмы, которую мужчина получил в апреле. Он порезал руку стеклом.

Врачи больницы №21 провели операцию – они выполнили невролиз, ревизию нерва, а затем сшивание лучевого нерва и пластику аллоплантом. Уже в первые сутки мужчина почувствовал «потепление» в кисти, а уже через неделю он смог выполнять небольшие движения маленькой амплитуды.

Пациенту предстоит долгая реабилитация. Сейчас он продолжает физиотерапевтическое лечение и наблюдается у невролога.

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