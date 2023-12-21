В Башкирию пытались провезти сильнодействующие вещества

Башкортостанской таможней возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения запрещенного в России сильнодействующего вещества.   

Фото №1 - В Башкирию пытались провезти сильнодействующие вещества

В пресс-службе ведомства рассказали, что таможенники задержали посылку из Казахстана с препаратами для похудения. Как выяснилось, препараты в своем составе имели сильнодействующее вещество. Заказчица товара – жительница Уфы, которая находилась в сговоре с иными лицами. В настоящее время их личности устанавливаются.    

Из посылки изъяли более 500 капсул. Общая масса вещества составила более 125 граммов.   

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данному составу преступления - до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн рублей.  

Сейчас материалы дела и изъятый товар переданы в следственные органы МВД по Башкирии.

Фото: Башкортостанская пригородная пассажирская компания

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