В Башкирии мужчина попал под поезд и выжил

20 декабря в Иглинском районе произошла авария на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.
На 1674 км возле СНТ «Журавушка» мужчина попал под грузовой поезд. Его экстренно доставили в больницу №13. Пострадавший лишился ноги. Он находится в реанимации без сознания.
Мужчина лежал на железных путях. Машинист пытался предотвратить наезд: применил экстренное торможение, но столкновение было неизбежно. В случившемся разбираются правоохранители.