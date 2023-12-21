В Башкирии мужчина попал под поезд и выжил

20 декабря в Иглинском районе произошла авария на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

На 1674 км возле СНТ «Журавушка» мужчина попал под грузовой поезд. Его экстренно доставили в больницу №13. Пострадавший лишился ноги. Он находится в реанимации без сознания.